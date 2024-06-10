Gençlik Dairesi, Lefkoşa Çağlayan Çocuk Yuvası'nda basketbol eğitimi vereceğini duyurdu.

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı Gençlik Dairesi Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre Çağlayan İlkokulu Basketbol sahasında yer alacak eğitimler haftada bir Cemre Yıldızev ve Batu Konnolu tarafından verilecek.

Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, kültürel ve eğitsel eğitimlerin yanında sportif alanda da gençlerimize eğitim götürüldüğünü ifade ederek Çağlayan Çocuk Yuvası'yla yapılacak başlangıcın ülke geneline yayılacağını vurguladı