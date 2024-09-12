Sadrazamköy ile Kayalar arasındaki yol 2025 Eylül ayında tamamlanacak

Lefkoşa, 12 Eylül 24 (TAK): Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde e-Devlet ve dijital dönüşüm projelerinin bir an evvel hayata geçmesi, ülkede ve yurtdışında yaşayan KKTC vatandaşlarına en hızlı ve etkin hizmetin sunulabilmesi için çaba harcadıklarını belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile KKTC Dijital Dönüşüm Ofisi yetkilileriyle biraraya geldiklerini belirten Serim, toplantıda iş planını oluşturduklarını kaydetti.

Serim, “Hedefimiz en kısa sürede dijital dönüşümle KKTC vatandaşlarının kamu hizmetlerinden en hızlı şekilde yararlanmaları olacaktır” dedi.

Büyükelçi Serim ayrıca, ulaştırma alanındaki yatırımlara da değindi. Serim, Sadrazamköy ile Kayalar arasındaki yolun Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2025 Eylül ayında tamamlanacağını bildirdi.