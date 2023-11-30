Maliye Bütçesi ile 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı yarın görüşülecek

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Maliye Bakanlığı bütçesi ile gelirler bütçesini görüşmeyi yarına bıraktı. 

DAÜ bütçesinin oy birliğiyle onaylanmasının ardından toplantısına kısa ara veren komite, bugünkü gündemde yer alan 

Maliye Bakanlığı bütçesi ve gelirler bütçesini görüşmeye yarın devam etme kararı aldı. Yarınki toplantıda, "2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nın geneli oylanarak toplantı tamamlanacak.

Üstel: "Suç ve suçlularla mücadelede ‘sıfır tolerans’ her zaman temel aldığımız ilke olmuştur ve olmaya devam edecektir" Üstel: "Suç ve suçlularla mücadelede ‘sıfır tolerans’ her zaman temel aldığımız ilke olmuştur ve olmaya devam edecektir"

Komitede alınan karara göre, yarınki görüşmeler saat 12.00’de başlayacak.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Canaltay kararı açıkladıktan sonra toplantıyı yarın devam etmek üzere kapattı.

8 Kasım’da başlayan bütçe görüşmelerinin bugün tamamlanması bekleniyordu.