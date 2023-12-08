Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, "Önemli olan KKTC'deki topraklara sahip çıkmak, yabancılara kaptırmamak. Emlâk ve inşaat sektöründeki kardeşlerimi yatırımlarından dolayı kutluyorum ama o topraklarda yapılan emlakların yabancılar değil, bizler tarafından da sahip çıkılmasıdır esas isteğim ve temennim." dedi.

Ataoğlu, KKTC inşaat firmalarından Döveç Grup ve Bursa'daki iş ortağı Gayrimenkul Yeri firmasının düzenlediği "KKTC Emlâk Zirvesi"nin açılışında yaptığı konuşmada, Bursa'ya daha önce farklı etkinliklere katılmak üzere geldiğini anımsattı.

Emlâk ve inşaat sektörü konusunda hassas olduğunu belirten Ataoğlu, KKTC'nin güzelliğinin anlatmakla değil, yaşamakla öğrenileceğini söyledi.

Ataoğlu, KKTC topraklarının Türkler dışına satılmasını arzu etmediklerini anlatarak, "Bizler bugünlere gelmişsek anavatan Türkiye sayesinde. Bugün baktığınız zaman KKTC'de var olan bizler gökten zembille inmedik. Anavatanın bağrından kopup gidenlerdeniz biz." diye konuştu.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşenler sayesinde bugün buralara geldiklerini vurgulayan Ataoğlu, şunları kaydetti:

"Barış Harekâtı günlerini çok iyi bilen birisi olarak Bakanlar Kurulu'nda sonuna kadar ısrar etmeye devam edeceğim. Niye yabancıların benim şehitlerimin savunduğu toprakları almasına müsaade edeyim. Arkamızda 90 milyon var. Önemli olan KKTC'deki topraklara sahip çıkmak, yabancılara kaptırmamak. Emlâk ve inşaat sektöründeki kardeşlerimi yatırımlarından dolayı kutluyorum ama o topraklarda yapılan emlakların yabancılar değil, bizler tarafından da sahip çıkılmasıdır esas isteğim ve temennim. Ülkemizin turizm, inşaat ve eğitim sektöründe önü açıktır."

Gayrimenkul Yeri Kurucusu Elif Canıgüleç Tekin de KKTC'nin, eşsiz coğrafyası, zengin kültürü ve yatırım fırsatlarıyla dünyanın ilgi odağı durumunda olduğunu söyledi.

Tekin, KKTC'de önemli yatırımlar yaptıklarını dile getirerek, "Bugün dünyanın yaklaşık 40 ülkesinden insanlar yoğun bir şekilde KKTC'de Emlâk yatırımı yapıyor. Çünkü buradaki gayrimenkul yatırımları, döviz kazancı açısından altın değerinde fırsatlar sunuyor. Yüksek kira getirileri ve değer artışı potansiyeli, yatırımcıları ekonomik olarak cezbediyor." diye konuştu.

Döveç Group Direktörü Burçin Döveç de KKTC'nin sadece doğal güzellikleriyle değil, değerli bir yatırım alanı olarak da öne çıktığını kaydetti.

"KKTC Emlâk Zirvesi" kapsamında 9 Aralık'a kadar ikili iş görüşmelerinin gerçekleştirileceği bildirildi.