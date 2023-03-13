Çimento sektörünün lider kuruluşu Bursa Çimento, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında spora ve sporcuya destek olmaya devam ediyor. Geleceğimiz olan gençlerin her zaman yanında olan firma, Kestel Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne kıyafet desteğinde bulundu.BURSA (İGFA) –Sporun ve sporcunun her zaman yanında yer alan Bursa Çimento, Kestel Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne kıyafet desteğinde bulundu.

Masa tenisi ve atletizm branşındaki sporculara eşofman desteği sağlayan firma örnek bir dayanışmaya imza attı.

Kestel Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü İlçe Spor Salonu’nu ziyarette bulunan Bursa Çimento Genel Müdürü Osman Nemli, buradasporcularla bir araya geldi. Ziyarette konuşan Nemli, içerisinde bulundukları topluma karşı sorumluluklarının bilincinde olan bir firma olduklarını söyledi.

Bu kapsamda gençlere daha iyi bir gelecek sunmak adına ellerinden gelen her türlü gayreti gösterdiklerini ifade eden Nemli, “Gençlerin spor gibi sağlıklı bir faaliyeti alışkanlık haline getirmesini önemsiyoruz. Bu çerçevede Kestel Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne de birkatkımız olsun istedik ve sporcularımıza kıyafet desteğinde bulunduk. Gençlerimizin hayatlarına dokunup, onların sporla büyümesine ve gelişmesine destek olmanın bizim için özel bir anlamı ve yeri var. Sporcularımıza destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

HİÇBİR ZAMAN SPORDAN VAZGEÇMEYİN

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da spora ve sporcuya destek olmaya devam edeceklerinin altını çizen Nemli, sporculara şu tavsiyelerde bulundu: “Herkes bir yabancı dil konuşmalı,bir enstrüman çalmayı öğrenmeli ve bir spor dalı ile uğraşmalı. Bu 3 şey hayatınızı değiştirecektir ve bunların mutlaka size olumlu katkıları olacaktır.Spor çok güzel bir etkinlik. Mesleğiniz ne olursa olsun spora devam edebilirsiniz. Bu nedenle hiçbir zaman spordan vazgeçmeyin.”

Kestel Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Turan Yavuzda, desteklerinden dolayı Bursa Çimento Genel Müdürü Osman Nemli’ye teşekkürlerini iletti.