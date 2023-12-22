Haber: Ergün Yahat
Ülkemizin ekonomisinin lokomotifi olan sanayi bölgeleri yolları nadas tarlası gibi.
Hükümetin ilgisizliği sonrasında özellikle Gazimağusa Büyük Sanayi Bölgesi yollarında araç süren sürücüler cambazlık yapmak sorunda kalıyor..
Haber: Ergün Yahat
Ülkemizin ekonomisinin lokomotifi olan sanayi bölgeleri yolları nadas tarlası gibi.
Hükümetin ilgisizliği sonrasında özellikle Gazimağusa Büyük Sanayi Bölgesi yollarında araç süren sürücüler cambazlık yapmak sorunda kalıyor..
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