Girne Bölgesinde 3 Trafik Kazası Meydana Geldi Girne Bölgesinde 3 Trafik Kazası Meydana Geldi

Haber: Ergün Yahat 


Ülkemizin ekonomisinin lokomotifi  olan   sanayi bölgeleri yolları nadas tarlası gibi.

Hükümetin ilgisizliği sonrasında özellikle Gazimağusa Büyük Sanayi Bölgesi yollarında araç  süren sürücüler cambazlık yapmak sorunda kalıyor..