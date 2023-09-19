Bulgaristan'da madencilik sektörü ve kömür yakıtlı termik santrali çalışanları, başkent Sofya'da hükûmet karşıtı gösteri düzenledi.

Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu (KNSB) ve "Podkrepa" (Dayanışma) sendikasının düzenlediği gösterilere Eski Zağara, Küstendil ve Pernik şehirlerinde madencilik sektörü ve kömür yakıtlı termik santral ünitelerinde çalışan yaklaşık 6 bin kişi katıldı.

Başkent Sofya'da Başbakanlık ve Parlamento önünde yapılan protestoda hükûmet istifaya çağrıldı.

Hükumet ve Parlamentonun Avrupa Birliği (AB) ile koordinasyonlu yeşil enerjiye geçiş politikasını eleştiren göstericiler, Başbakan Nikolay Denkov'yu yuhaladı.

Madenciler, enerji sektöründe çevre dostu üretimlere yönelik AB'nin Bulgaristan'a ayırdığı 1,8 milyar avronun binlerce iş yerinin kapatılmasına neden olacağını ileri sürdü.

Sendika temsilcileri ise termik santrallerin kapasitesinin hızla düşürülmesi ve elektrik üretimindeki payını azaltılmasını öngören yeşil enerjiye geçiş planının kısa vadede 20 bin işçiyi işsiz bırakacağını öne sürdü.

KNSB Genel Başkanı Dimitar Manolov, "İktidardakiler yine bizi muhatap almadan sorunlarımızı çözmeye çalışıyor. Hükûmet ve Parlamento, AB bürokratlarının önünde baş eğmekten vazgeçmeli." diye konuştu.

Podrepa Genel Başkanı Plamen Dimitrov da "Onurlu Bulgarlar, halk biziz, bu devlette olup bitenleri konusunda biz de söz sahibiyiz. Bizlere destek verecek politikacılar bulana kadar mücadelemize devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

- "Parlamento binasında bulunan çöplükler aslında sizleri hiç umursamazlar"

Parlamentoda muhalefet partilerden bazı milletvekilleri de gösterilere katılarak protestoculara destek verdi.

Böyle Bir Halk Var (İTN) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Milletvekili Toşko Yordanov, "Arkamdaki Parlamento binasında bulunan çöplükler aslında sizleri hiç umursamazlar. O çöplükler sadece yalan söylüyorlar." dedi.

Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) Milletvekili Georgi Gökov da "Bulgar enerji sektörün çıkarlarını savunacak olan sizsiniz, güçlü olun, birlik içinde olun." çağrısında bulundu.

Polisin güvenlik önlemleri aldığı gösteriler olaysız sona erdi.

Öte yandan, madencilik ve enerji sektörü çalışanlarının eylemi nedeniyle ağır tarım makinaları ile başkent Sofya'nın yakınlarına gelen tahıl üreticileri de bugün yapmaya planladıkları gösterilerini erteledi.

Ukrayna'dan tahıl ithalatına karşı çıkan yerel tahıl üreticileri, dün ve bugün, ülkenin bazı noktalarında trafiği geçici olarak engelledi.