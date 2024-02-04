BU NASIL TESADÜF OLUR 3 KİŞİNİN ELEKTRİK FATURASI AYNI GELDİ

Ergün Yahat

Gazimağusa'da geçtiğimiz gün KIB-TEK tarafından abonelerine yönelik gelen elektrik faturaları 3006,56 olması vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

Vatandaşlar gelen faturaların elektrik kullanımından değil bilgisayar sisteminin gelişi güzel fatura göndermesinden kaynaklandığını iddia ettiler.

Hüseyin Sadıkel isimli vatandaş böyle tesadüf asla olmaz bir kuruş bile fark yok diyerek yarın kuruma gidip şikayette bulunacağını iddia etti.