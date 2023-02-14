İskele - Gazimağusa Anayolu üzerinde, İskele Granel Çemberi ile Long Beach
çemberi (Pera Restoran yanı) arasında yapılacak alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle
trafik kontrollü olarak alternatif güzergahlardan sağlanmaktadır.
Çalışmalar süresince ulaşım;
İskele istikametinden Gazimağusa yönüne giden sürücüler Pera Restoran
yakınındaki Lunapark alanı içerisinden,
Gazimağusa istikametinden İskele yönüne giden sürücüler ise Long Beach
Çemberinden sola Noyanlar Sitesi içerisine yönlendirilmektedir.
Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve
işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.
Bu güzergahı kullanacak olan sürücüler dikkat!
İskele - Gazimağusa Anayolu üzerinde, İskele Granel Çemberi ile Long Beach
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Şamp. Ligi
UEFA
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Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
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Şamp. Ligi
UEFA
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