İskele - Gazimağusa Anayolu üzerinde, İskele Granel Çemberi ile Long Beach

çemberi (Pera Restoran yanı) arasında yapılacak alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle

trafik kontrollü olarak alternatif güzergahlardan sağlanmaktadır.

Çalışmalar süresince ulaşım;

 İskele istikametinden Gazimağusa yönüne giden sürücüler Pera Restoran

yakınındaki Lunapark alanı içerisinden,

 Gazimağusa istikametinden İskele yönüne giden sürücüler ise Long Beach

Çemberinden sola Noyanlar Sitesi içerisine yönlendirilmektedir.

Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve

işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.