Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, dünyada "aşırı sağın" tehlikeyi boyutlara ulaştığını ve bununla mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Ulusal basında çıkan habere göre, Lula da Silva'nın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında, aşırı sağın büyümesine ilişkin bazı liderlerle görüşmeler gerçekleştirecek.

Söz konusu toplantının İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yapılacağını dile getiren Lula da Silva, bu öneriyi liderlere ilettiğini söyledi.

Lula da Silva, aşırı sağ olgusunun "küresel" bir mesele olduğunu, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının giderek arttığını kaydetti.

Brezilya'da ve ABD'de yaşanan Kongre baskını olaylarını hatırlatan Lula da Silva, "Demokratik liderler, aşırı sağın büyümesine ve yalanın hakim olmasına karşı güçlerini birleştirmeli. Birlikte çalışmalıyız ve buna nasıl karşı geleceğimizi ele almalıyız." ifadesini kullandı.

Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçileri, 8 Ocak 2023'te ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak, polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasına girmişti.