Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,23 dolardan işlem görüyor.

Dün 69,41 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,86 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 67,23 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 65,09 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, İran ile İsrail arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda sağlanan ateşkesin ardından sınırlı yükseldi. Ancak fiyatlar, ham petrol akışında bir aksama yaşanmayacağı beklentisiyle son haftaların en düşük seviyelerine yakın seyretti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkesle son bulan saldırılarında İran'ın nükleer programına son verdiklerini iddia etti. Başbakan Netanyahu, X sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajda, sabah saatlerinde yürürlüğe giren ateşkesle son bulan İran'a saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'a nükleer programını sürdürmesi halinde tekrar saldıracakları tehdidinde bulunan Netanyahu, "İran nükleer silaha sahip olmayacak." ifadesini kullandı.

Ancak ABD'li istihbarat kaynakları, saldırıların İran'ın nükleer kabiliyetini tamamen ortadan kaldırmadığını, sadece birkaç aylığına geriye ittiğini belirtti.

İsrail ile İran arasında 12 gündür süren karşılıklı saldırıların sonlandırılması için ateşkes kararına varılsa da sahadaki tansiyon yüksek seyrini sürdürüyor.

İsrail ordusu, İran'dan gönderildiğini iddia ettiği 2 insansız hava aracını (İHA) salı akşam saatlerinde ülke sınırlarına varmadan düşürdüğünü duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, İHA'ların ülke hava sahasına girmeden etkisiz hale getirildiği öne sürüldü. İsrail ordu radyosu, bu araçların sabah saatlerinde, ateşkes yürürlüğe girmeden önce fırlatılmış olabileceğini bildirdi.

İsrail, sabah saatlerinde İran'ın balistik füze saldırısı düzenlediğini ve bunun ateşkesin ihlali anlamına geldiğini savunmuştu. Bu gelişmelerin ardından İsrail, İran'a yönelik sert karşılık vereceğini açıklamış, basında yer alan haberlerde İsrail savaş uçaklarının Tahran'daki bir radar üssünü hedef aldığı aktarılmıştı.

ABD Başkanı Trump ise ateşkesin ardından her iki tarafın da anlaşmayı ihlal ettiğini belirterek, "İran'dan memnun değilim ancak İsrail'in bu sabah yaptıklarından hiç hoşnut değilim," ifadelerini kullandı.

ABD'nin doğrudan çatışmalara dahil olması, yatırımcıların özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki güvenli geçişler konusunda endişelenmesine yol açtı. İran ile Umman arasındaki boğazdan günlük yaklaşık 20 milyon varil ham petrol ve yakıt taşınıyor. Bu miktar, dünya tüketiminin yaklaşık yüzde 20'sine karşılık geliyor.

Yatırımcılar ayrıca, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'ye dair bugün açıklanacak haftalık petrol ve yakıt stokları verilerini bekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 77,12 doların direnç, 60,30 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.