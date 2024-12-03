Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,04 ​​​dolardan işlem görüyor.

Dün 72,82 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,75 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,4 artarak 72,04 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,17 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın çeşitli yerlerine saldırılar düzenlemesinin etkisiyle artan risk algısıyla yükseldi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, dün akşam Lübnan'ın çeşitli yerlerinde Hizbullah'a ait onlarca füze platformunun bombalandığı belirtildi.

İsrail'in, Lübnan'da ateşkes konusunda varılan mutabakata bağlı olduğu ancak ordunun gerek duyulması halinde saldırıları sürdürmeye hazırlıklı kalacağı ve İsrail vatandaşlarını korumak için çalışmaya devam edeceği bildirildi.

Ayrıca, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını nasıl veya ne hızda düşüreceği konusu belirsizliğini korurken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller’ın aralık ayı toplantısında politika faizinde indirime destek verme eğiliminde olduğunu belirtmesi fiyat artışlarını destekledi.

Söz konusu açıklamanın ardından Fed'in 18 Aralık'ta açıklayacağı para politikası kararında yüzde 75 ihtimalle 25 baz puanlık bir indirime gidebileceği tahmin edilirken, bankanın politika faizini sabit tutabileceğine yönelik ihtimaller yüzde 25 ile fiyatlanıyor.

Düşük faiz oranlarının, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine yol açarak petrol talebini artıracağı öngörülüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun perşembe günü gerçekleştireceği toplantı öncesi artan arz endişeleri de fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 75,19 doların direnç, 70,44 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.