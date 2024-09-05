Bostancı Kara Geçiş Kapısı’nda kaçak et ele geçirilmesi olayıyla ilgili aranan 40 yaşındaki M.B., tutuklandı. Söz konusu şahsın evinde gümrüğe beyan edilmemiş kuzu ve tavuk eti tespit edildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, önceki gün saat 21.00 sıralarında Güney Kıbrıs’tan gelip KKTC’ye geçiş yapan A.L.L’nin (E-32) kullanımındaki araçta gümrük memurları tarafından yapılan kontrolde, tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş yaklaşık 200 kilogram ağırlığında kuzu ciğeri ile iç yağı tespit edilerek emare olarak alınmış ve bahse konu şahıs tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, mesele zanlı olarak görülen ve aranmakta olan M.B.(E-40) tespit edilerek tutuklandı.

M.B’nin Bostancı’da kalmakta olduğu evde yapılan aramada ise, tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş yaklaşık 39.27 kilogram kuzu eti ile 5.95 kilogram tavuk eti tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.