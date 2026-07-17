Başkent Saraybosna'nın doğusunda yer alan Trnovo'da 6 gencin katledildiği ormanlık alanda, katliamın 31. yılında anma töreni düzenlendi.

Anma törenine, savaş mağdurları derneklerinin temsilcileriyle kurşuna dizilen gençlerin yakınları katılırken, katledilen gençler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Öldürüldüğünde 25 yaşında olan Juso Delic'in kardeşi Sejdalija Delic, törende yaptığı konuşmada, 31 yıldır kardeşi için törenlere katıldığını belirterek "O kadar dövülmüş, işkence görmüştü ki öz kardeşimi tanıyamadım. Sonradan DNA testi ile kimliği tespit edilebildi." dedi.

Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasic de aradan 31 yıl geçmiş olsa da yaşanan acının taze olduğunu ifade ederek, adalet mücadelelerine devam edeceklerini kaydetti.

- Trnovo'da neler yaşandı?

"Akrepler" isimli Sırp paramiliter birlik tarafından Temmuz 1995'te Trnovo'ya getirilen ve burada yere yatırılarak kurşuna dizilen Srebrenitsalıların en genci 16, en yaşlısı ise 36 yaşındaydı.

Katliamın görüntüleri, o dönemde dünya basınına da yansımış ve büyük tepki toplamıştı.

Yaşanan vahşetin ardından Sırp birliğinin komutanı Slobodan Medic, 20 yıl, birliğin mensupları Pero Petrasevic 13 yıl, Aleksandar Medic 5 yıl hapis cezası almıştı.