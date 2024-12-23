Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,10 puan ve yüzde 0,33 artışla 9.756,61 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,58, holding endeksi yüzde 0,37 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, tek kaybettiren ise yüzde 0,95 ile spor oldu.

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,42 değer kaybederek 9.724,50 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, Noel tatili öncesi yön arayışı öne çıkarken, hafta boyunca tatil nedeniyle piyasaların sığ kalacağı öngörülüyor. Türkiye'de ise bu hafta gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 48,50'ye çekmesini bekliyor. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50 oldu.

Bununla birlikte, hafta sonu yayımlanan Türkiye Resmi Gazetesi'ndeki kararla kar paylarında tevkifat oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıldı.

Analistler, bugün Türkiye'de veri gündeminin sakin olacağını, ABD'de New York Fed tüketici güveni ve İngiltere'de büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 puanın direnç, 9.700 ve 9.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.