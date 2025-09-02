Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,05 değer kaybederek 11.274,64 puana indi.

Toplam işlem hacmi 55,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,04, holding endeksi ise yüzde 0,02 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok kazanan yüzde 2,34 ile finansal kiralama faktoring, en fazla düşen yüzde 1,3 ile gıda, içecek oldu.