Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,14 değer kazanarak 10.165,52 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 114,15 puan artarken, toplam işlem hacmi 89,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,25, holding endeksi yüzde 1,17 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,42 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 4,18 ile spor oldu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde açıklanan verilerin ABD'de enflasyonun mayısta yavaşladığını göstermesiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık bazda değişim göstermezken yıllık bazda yüzde 3,3 ile beklentilerin altında arttı.

Analistler, beklentilerin altında gelen enflasyon verilerinin Fed'in bu yıl birden fazla faiz indirimi yapabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdiğini belirterek, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Son dönemde ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermesinin Fed'in ne zaman faiz indirimine gideceğine yönelik belirsizliği artırdığını kaydeden analistler, bugün faiz kararının ardından yayımlanacak "nokta grafiği"nin olası faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlamasına dair ipuçları vermesinin beklendiğini dile getirdi.

Yarın yurt içinde konut satışları, kısa vadeli dış borç istatistikleri, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haftalık işsizlik başvuruları, Avro Bölgesinde sanayi üretiminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.