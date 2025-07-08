Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,65 yükselişle 10.173,73 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,64 değer kaybederek 10.107,68 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 66,05 puan ve yüzde 0,65 artışla 10.173,73 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,88, holding endeksi yüzde 0,54 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,56 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,19 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.