Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lübnan'da elektronik cihazların patlatılmasıyla düzenlenen saldırıları kınadı.

Borrell, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün Lübnan genelinde elektronik cihazların patlamasıyla gerçekleştirilen ve çok sayıda can kaybı ile yaralanmaya neden olan yeni saldırıyı kesin şekilde kınıyorum." ifadesini kullandı.

Sivil ayrımı gözetmeyen yöntemlerin kabul edilemeyeceğine işaret eden Borrell, "Bu saldırıların arkasında kim varsa Lübnan'da terör yaymayı amaçlıyor." değerlendirmesini yaptı.

Borrell, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün olayla ilgili değerlendirmesine ve bağımsız soruşturma çağrısına katıldığını belirterek, bölgedeki gerilimin tırmanmasının acil çözüm gerektirdiğini, AB'nin "elinden geleni yapmaya devam edeceğini" vurguladı.