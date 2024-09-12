Borrell, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı bir okula düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

İsrail'in 5. kez Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki okulu hedef aldığını ve saldırılarda 6 UNRWA çalışanının hayatını kaybettiğini hatırlatan Borrell, "Uluslararası hukukun temel prensiplerinin, özellikle sivillerin korunmasının göz ardı edilmesi, uluslararası toplum tarafından kabul edilemez, edilmemeli." ifadesini kullandı.

- İsrail, aynı okulu 5. kez vurdu

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, El-Cauni Okulu'na düzenlenen saldırıda ölenler arasında kadın ve çocukların da olduğu, 18 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşılmıştı.

Açıklamada ayrıca bunun İsrail ordusunun aynı okula düzenlediği 5. saldırı olduğu vurgulanmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen sivillerin sığındığı UNRWA okuluna düzenlediği saldırıda 6 BM personelinin öldüğünü bildirdi.

BM Genel Sekreteri, bu ve benzeri uluslararası insancıl hukuk ihlallerinin korkunç ihlallerinin hemen sonlanması gerektiğinin altını çizdi.