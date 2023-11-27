İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Akdeniz için Birlik (AiB) 8. Bölgesel Forumu sona erdi.

Avrupa Birliği (AB) Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, düzenlenen ortak basın toplantısında, "(İsrail-Filistin) 100 yıldan uzun süren bu savaşın bitmesi sadece her biri kendi devletinde yaşayarak, birlikte yaşamla mümkün olabilecektir." dedi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'deki saldırısı ve sonrasında İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bombalarıyla başlayan insani krizin daha fazla sürdürülemeyeceğini kaydeden Borrell, "İlk olarak ateşkesin (insani ara) uzatılması kabul edilebilir bir adım olacaktır. İsrail dahil dünyanın büyük bir bölümü bunu istiyor. Tüm rehinelerin serbest bırakılması ve kalıcı bir ateşkesten sonra siyasi çözümün başlaması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Hamas ve İsrail arasında varılan uzlaşıyla esir takasını ve insani yardımların ulaştırılmasını içeren ve bu akşam sona erecek "insani ara"nın uzatılması gerektiğini vurgulayan Borrell, "Hamas'ın başlattığı dehşeti yeni bir dehşet izlememeli. Bunun bedelini Filistin halkı ödememeli. Siyasi bir çözüm bulunana kadar bir asırdır süren bu şiddet durdurulmalı." değerlendirmesinde bulundu.

- "Savaşın da bir kuralı vardır. İsrail uluslararası hukuka ve insan haklarına uymalıdır"

AB Güvenlik ve Dış Politika Temsilcisi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında şimdiye kadar 15 binden fazla kişinin öldüğünü, bunun yarısından fazlasının kadın ve çocuk olduğunu ve binlerce evin yerle bir edildiğini hatırlatarak, "Savaşın da bir kuralı vardır. İsrail uluslararası hukuka ve insan haklarına uymalıdır." çağrısını yaptı.

İsrail ve Filistin arasındaki sorunun iki devletli çözümle aşılabileceğini ifade eden Borrell, "bunun için şimdiye kadar çok az şeyler yapıldığını ya da hiçbir şey yapılmadığını, bu durumun nesilden nesle, cenazeden cenazeye devam etmemesi için siyasi ve somut adımlar atmanın şart olduğunu" belirtti.

- "Bir gün sonra bombaların altında ölecek birine akşam yemeği vermek hiçbir işe yaramaz"

"İnsani yardımlar zaruridir ama yeterli değildir. Bir gün sonra bombaların altında ölecek birine akşam yemeği vermek hiçbir işe yaramaz." ifadesini kullanan Borrell, "Sivil ölümleri önlemek için ateşkes uzatılmalı, Hamas Gazze'yi yönetmemeli ve İsrail'in Gazze'yi kolonileştirmesi engellenmeli." dedi.

- "İsrail'in barış ve güvenlik hakkı Gazze Şeridi'nde ve Batı Şeria'daki tutumuyla bağdaşmıyor"

Borrell, "İsrail'in barış ve güvenlik hakkı Gazze Şeridi'nde ve Batı Şeria'daki tutumuyla bağdaşmıyor. Bu Yahudiler ile Müslümanlar arasında bir savaş değil. Ya da bazılarının istediği gibi medeniyetler arasında, Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında bir savaş değil. Hamas bizim için terörist bir örgüt. Bazıları için Hamas bir fikri savunuyor ama bunun için öldüremezsin sadece daha iyi bir fikri savunabilirsin." şeklinde konuştu.

"Filistin halkı için adil çözüm olmalı." diyen Borrell, Gazze'deki hastane ve okulları Hamas'ın değil Filistin yönetiminin idare ettiğini vurguladı.

İki devletli çözüm ilkesine dayalı "uluslararası barış konferansı" yapılmasına AB'den hiçbir ülkenin karşı çıkmadığını, Arap Ligi ve İslam ülkelerinin de bunu desteklediğini kaydeden Borrell, "Bu toplantı hiç kimseye karşı değil, İsrail için de değil. Umarım İsrail (diplomatik diyaloğa) döner." ifadelerini kullandı.

Bölgede otorite boşluğunun olmaması, uluslararası toplumun desteklediği çözümlerin arkasından gidilmesi gerektiğini belirten Borrell, "bunların sağlanmaması halinde terör tehditlerinin, kendi başına buyruk yeni grupların ortaya çıkmasının, zorunlu tahliyelerin ve insani krizin artacağını ancak böyle bir şeyi Avrupalıların asla kabul edemeyeceğini" söyledi.

Borrell ayrıca, İsrail'in Batı Şeria'da devam eden yerleşim faaliyetlerini kınadıklarını da vurguladı.

- "Kalıcı çözüm için hepimiz uluslararası barış konferansı talep ettik"

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de "(İsrail ve Filistin'de) Olanların bir daha tekrarlanmaması için birlikte ve kararlı şekilde eyleme geçmemiz gerektiği konusunda hepimiz hemfikiriz. Kalıcı çözüm için hepimiz uluslararası barış konferansı talep ettik. Bölgede barış ve güvenlik için bu gerekli. Filistinli sivil masum insanların öldürülmesine, Hamas'ın saldırılarına daha fazla izin veremeyiz." dedi.

"Barış ve umut mesajıyla Barselona'dan ayrılıyoruz." diyen Albares, "yenilmez ve kalıcı barışa herkesin ihtiyacı olduğunu, İspanya olarak şu andaki önceliklerinin ise Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasının garanti edilmesi olduğunu" savundu.

Diğer yandan 43 üye ülkeden oluşan AiB'nin Genel Sekreteri Nasser Kemal da bugünkü Bölgesel Foruma İsrail'in davet edildiğini ancak gelmediğini, buna rağmen İsrail'i davet etmeyi sürdüreceklerini, çünkü ilerlemenin tek yolunun diyaloğa devam etmek olduğunu vurguladı.

Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil ettiği foruma, 27 ülke Dışişleri Bakanları düzeyinde katıldı.

Forumun ardından ortak bir bildiri olmayacağı, sadece AiB'nin eş başkanları olarak İspanya ve Ürdün'ün ortak bir açıklaması olacağı bildirildi.