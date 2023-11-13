Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze konusunda bazı Orta Doğu ülkelerini ziyaret edecek.

Borrell, sosyal medyada yaptığı açıklamada, bu hafta İsrail, Filistin, Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün'ü ziyaret edeceğini bildirdi.

Bölge ülkelerinde Gazze'ye insani yardımların erişimi ve siyasi konularda istişarelerde bulunacağını belirten Borrell, "İki devletli çözüme uzanan bir siyasi ufka ihtiyacımız var. Bu da sadece diyalogla elde edilebilir." ifadesini kullandı.