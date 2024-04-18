Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüştü.

Borrell, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, G7 ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısı için bulunduğu İtalya'nın Capri Adası'nda, Cameron ile bir araya geldiğini belirtti.

Cameron ile Ukrayna ve Orta Doğu hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Borrell, Ukrayna'ya acilen kendini savunmak için ihtiyaç duyduğu desteğin sağlanması, yardım çabalarının artırılması gerektiğini ifade etti.

Borrell, "Gazze'ye yardımı artırırken ve esirlerin serbest bırakılması için baskı uygularken Orta Doğu'da daha fazla gerginlikten kaçınmalıyız." çağrısı yaptı.

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, AB'nin de katılımıyla, dönem başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde uluslararası gündemdeki konuları görüşmek üzere bir araya geldi.

Sanayileşmiş ülkelerin oluşturduğu G7 grubu ülkelerinin dışişleri bakanlarının Capri'deki toplantısı, yarınki oturumun ardından sonuç bildirisinin yayımlanması ve ev sahibi İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin basın toplantısıyla sona erecek.