Karaoğlanoğlu Halk Plajı’nda, dün, saat 12:15 sıralarında, Mikheil Arutiunyan (E-28), kıyıdan yaklaşık 50 metre deniz içerisinde yüzdüğü sırada dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, Arutiunyan, sahilde bulunan diğer şahıslar tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Söz konusu şahıs kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.