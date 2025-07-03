Gazimağusa’da Palm Beach bölgesindeki Belediye Plajında deniz içerisinde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren ve hastaneye kaldırılan Gazimağusa’da sakin Hasan BAŞOR (E-83) kurtarılamadı.

Polisten verilen bilgiye göre saat 17.00 sıralarında yaşanan olayda söz konusu şahsa olay yerinde bulunan şahıslar tarafından yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.