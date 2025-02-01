Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savuran araç orta refüjdeki çelik bariyerlere çarparak durdu. Kazada yaralanan olmadı.
Polisten verilen bilgiye göre kaza bugün saat 14.20 sıralarında, Girne-Lefkoşa ana yolunun Boğazköy mevkiinde meydana geldi.
Şahin Demir (E-20), yönetimindeki JK 528 plakalı salon araçla soldan ikinci şerit içerisinde Girne’den Lefkoşa’ya doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip önünde aynı istikamete seyreden Muharrem Bozkurt (E-65) yönetimindeki KT 805 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan JK 528 plakalı araç, orta refüj içerisindeki çelik bariyerlere çarpıp bariyerler üzerine çıkarak durdu.