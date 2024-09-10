Boğazköy’deki tribün inşasında  meydana gelen iş kazasında yaşları 36 ile 51 arasında değişen üç kişi yaralandı.

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Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, iş kazası 11.45'te Ağırdağ - Boğaz Yaşar Rahmioğlu Stadı tribün inşasında oldu. D.K.(E-51) sorumluluğundaki seyyar motorlu vinç kamyonun vinç kolu kırma boğumu kaynak kısmından kırıldı. O esnada tribün bağlantısı ve montajı yapan Engin Yılmazoğulları (E-51), Savaş Dağkuş (E-48) ve Yarash Bebitov (E-36) yaralandı. Yaralıların Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri devam ederken polisin kazayla ilgili soruşturması da sürüyor.

Editör: Mehmet Mehmet