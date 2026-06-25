Boğazköy ve Beylerbeyi’nde dün iki araçta yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Boğazköy’de, saat 15.30’da VP 404 plakalı araçta seyir halindeyken, muhtemelen orta konsolun alt kısmındaki elektrik kablolarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda, aracın orta konsol kısmı, ön koltukları ve iç tavan döşemesi yandı.

-Park edildiği sırada araçta yangın çıktı

Beylerbeyi’nde dün saat 17.30’da park edildiği sırada, muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu MF 118 plakalı araçta yangın meydana geldi.

İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda, aracın motor bölümündeki plastik aksamlar, akü, elektirik kabloları ile kaputu yandı, ayrıca oluşan ısıdan dolayı aracın ön camı çatladı.

Meselelerle ilgili polis soruşturması devam ediyor