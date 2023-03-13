Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, CHP’den Milletvekili adayı olmak için memurluktan istifa etti.AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Önümüzdeki günlerde CHP’den aday adaylığını açıklayacak olan Tutkun’un, CHP’ den Afyon veya Ankara bölgesinden Milletvekili aday adaylığına başvurması bekleniyor.

HÜSEYİN TUTKUN KİMDİR?

“CHP’den Milletvekili A. Adayı olan Hüseyin Tutkun; 2003 - 2005 yılları arası DYP Afyon Gençlik kolları Başkanlığı, 2005 - 2009 yılları arası DYP / DP Gençlik Kolları GİK üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı yaptı.

TBMM’de CHP Afyon Milletvekili danışmanlığı yaptıktan sonra Yeni Mahalle Belediyesi’nden Bodrum Belediyesine Başkan Yardımcısı olarak gelmişti.

Tutkun 6 Haziran 2022 tarihine kadar Kültür ve Sosyal işlerden sorumlu Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.