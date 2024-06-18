Türkiye’nin, Kıbrıs’taki Barış Gücü UNFICYP’in görev süresinin Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların ortak kararıyla uzatılmasının sağlanması yönündeki baskılarını arttırdığı iddia edildi.

Politis gazetesi “UNFCIYP’le Yeni Türk Oyunları” başlığı altında verdiği haberinde, Türkiye’nin daha önce de benzer girişimlerde bulunduğunu ancak hukuka aykırı görüldüğü için başarısızlıkla sonuçlandığını öne sürdü.

Türkiye’nin, UNFICYP’in görev süresinin uzatılması konusundaki taleplerinin yanı sıra, KKTC ile uluslararası toplum arasında doğrudan ticaretin başlaması veya Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesindeki ürün listesinin genişletilmesi yönünde de girişimleri bulunduğu iddia edildi. Gazete, Kıbrıs sorununun çözümü çabalarında yaşanan gecikmeler sebebiyle Türkiye’nin bu girişimlerinin BM ve AB’de duyuluyor olmasına karşın, sonuca ulaşmasının ise beklenmediğini savundu.

Haberde, bu aşamada ne BM, ne de uluslararası toplumun, doğrudan ticaret veya UNFICYP’in görev süresinin Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerin ortak kararıyla uzatılması konusunu, en azından resmi düzeyde, tartıştığı iddia edildi. Gazete, Türkiye’nin Barış Gücü’nü, Kıbrıs Türk tarafının görev yenilenmesinde onayı olmadığı gerekçesiyle adanın kuzeyinden “kovma tehlikesi olduğunu” öne sürdü.

Haberde, böyle bir durumda, BM’nin adanın kuzeyindeki görevlerini yerine getiremeyeceği ve gerek KKTC, gerekse ara bölgedeki tesislerinin gündeme gelebileceği belirtilirken, Barış Gücü’nün bu tesislerden ayrılmasıyla yerini Türk askerinin doldurabileceği iddiasında bulunuldu.

-Holguin’in gelişi

Gazete haberinin devamında, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in adaya gelişi konusuna değindi.

Gazete, Rum hükümetinin, Holguin’in adaya 27 Haziran tarihinde geleceğini açıklamış olmasına karşın BM’nin bunu doğrulamadığını ve Holguin’in raporunu BM Genel Sekreter’e teslim edip yeni talimatlar almadan adaya gelmesinin mümkün olmadığı mesajını verdiğini aktardı.