UNRWA'nın X hesabından, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de yerinden edilen sivillere ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "Gazze'de yerinden edilme asla bitmez. Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 84'ü - yaklaşık 305 kilometrekare - İsrail ordusunun tahliye emirleri kapsamına alındı." ifadesine yer verildi.

İsrail'in göçe zorlaması nedeniyle Gazze'de insanların canlarını kurtarmak için geride her şeyi bırakarak evlerinden ayrılmak durumunda kaldığı hatırlatılan paylaşımda, "Bitkinler ve gidebilecekleri güvenli bir yerleri yok." ifadesi kullanıldı.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail'in son tahliye kararının ardından Gazze'nin güneyinde 75 binden fazla Filistinlinin göç ettiğini belirtmişti.

- Han Yunus'ta yeniden zorunlu göç dalgası

İsrail ordusunun yeniden kara saldırısı başlatması ve bazı bölgeler için yaptığı "tahliye" çağrıları nedeniyle Han Yunus'un doğusunda yeniden büyük bir zorunlu göç dalgası yaşanıyor.

Han Yunus'ta daha önce 10'a yakın mahallenin boşaltılmasını isteyen İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 8 Ağustos'ta yaptığı açıklamada pek çok beldeyi kapsayan geniş bir alanın daha tahliye edilmesi çağrısında bulunmuştu.