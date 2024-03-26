Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, BM Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) Gazze'de ateşkes tasarısının "bağlayıcı olmadığını" savundu ve İsrail'e desteklerinin tam olduğunu yineledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, günlük basın brifinginde, Gazze'deki son durumu ve BMGK'de yapılan Gazze oylamasını değerlendirdi.

Kirby, ateşkes talebi ile tüm rehinelerin serbest bırakılması başlığının beraber ele alınması ve halen devam eden rehine anlaşması müzakerelerine atıf yapması sebebiyle Gazze tasarısını veto etmediklerini belirtti.

Buna karşılık tasarı metninde Hamas'ın kınanmaması sebebiyle tasarıya "evet" oyu vermeyip çekimser kaldıklarını aktaran Kirby, "Kullandığımız oy politikamızda bir değişikliği temsil etmiyor." dedi.

Başından beri rehinelerin serbest bırakılmasını ateşkes anlaşmasının ana parçası olarak gördüklerini kaydeden Kirby, "Halen İsrail'in arkasındayız. An itibarıyla Hamas'a karşı kendilerini koruyabilmeleri için gerekli araç ve askeri imkanları sağlamaya devam ediyoruz. İsrail'in kendini savunması anlamında neyi yapıp yapamayacağı konusunda bu bağlayıcı olmayan tasarıyla değişen bir şey yok." yorumunu yaptı.

Kirby, BMGK'deki oylamada ABD'nin çekimser oy kullanmasının ardından Refah'la ilgili görüşmeler için Washington'a gelecek olan İsrail heyetinin ziyaretinin iptal edilmesinden dolayı "kafalarının karıştığını" ifade etti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın bugün Washington'da olduğunu ve Refah dahil ilgili tüm konuların görüşüldüğünü kaydeden Kirby, İsrail heyetinin ziyaretinin iptal edilmesinin ABD-İsrail ilişkilerinde ya da Biden ile Netanyahu ilişkisinde "bir seviye kaybı" olmadığını savundu.

- Tasarı bağlayıcı değil iddiası

Kirby, BMGK'de kabul edilen Gazze tasarısının "bağlayıcı olmadığını" savundu ancak neden ABD'nin böyle düşündüğüne bir açıklama getirmedi.

Kirby, "Öncelikle bu bağlayıcı olmayan bir tasarı, dolayısıyla İsrail'in Hamas'ın ardından gitme kabiliyetini etkileyecek bir tesiri yok. İkincisi, bizim politikamızda da herhangi bir değişikliği yansıtmıyor. (İsrail) Başbakanlık ofisinin açıklamasında sanki bizim politikamızın bir şekilde değiştiğine yönelik ima var fakat politikamız değişmedi." şeklinde konuştu.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da günlük basın brifinginde, BMGK'nin Gazze tasarısının "bağlayıcı olmadığını" savundu ancak bunun nedenini izah etmedi.

Miller, "konunun detaylarının uluslararası hukukçuların alanına girdiğini" söylemekle yetindi.