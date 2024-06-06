Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 2025-2026 döneminde geçici üye olarak görev yapmak için Somali, Pakistan, Panama, Yunanistan ve Danimarka seçildi.

Üyeler, BM Genel Kurulu'nda düzenlenen seçimle göreve atandı.

Somali 179, Pakistan 182, Panama 183, Yunanistan 182 ve Danimarka ise 184 oy ile oyların üçte ikisini alma kriterini yerine getirerek Ekvador, Japonya, Malta, Mozambik ve İsviçre'nin yerine seçildi.

Yeni üyeler, 1 Ocak 2025-31 Aralık 2026 arasında geçici BMGK üyeleri olarak görev alacak.

Pakistan daha önce 7 kere BMGK geçici üyesi olurken, Panama 5, Danimarka 4, Yunanistan 2 ve Somali de 1 kez geçici üye olarak görev yapmıştı

Çin, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD'nin daimi üye olduğu BMGK'de 2 yıllığına seçilmiş 10 geçici üye görev alıyor. Geçici üyelerden 5'i her yıl yenileniyor.

Coğrafi dağılıma göre yapılan seçimlerde Afrika Grubu'na 2, Asya-Pasifik Grubu'na 1, Latin Amerika ve Karayipler Grubu'na 1 ve Doğu Avrupa Grubu'na 1 sandalye veriliyor.

BMGK'de geçici üye olabilmek için adayların oyların üçte ikisini alması gerekiyor. Bu da 193 üyeli Genel Kurul'dan 129 oya karşılık geliyor.

(AA/AK/GÜL)