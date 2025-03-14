Pedersen, yaptığı yazılı açıklamada, Suriyelilerin özgürlük ve daha iyi bir gelecek talep ederek barışçıl protesto için devrik Beşşar Esed rejimine karşı sokaklara çıkmasının üzerinden 14 yıl geçtiğini hatırlattı.

Bu çağrının ülke genelinde yankı bulduğunu ve Suriye'nin tarihini şekillendirecek bir hareketi ateşlediğini bildiren Pedersen, "Bir reform çağrısı olarak başlayan şey, şaşırtıcı bir vahşetle karşılandı. Yakın zamanın en yürek parçalayıcı çatışmalarından birine yol açtı. Suriye halkının acısı ve fedakarlıkları asla unutulmamalı." dedi.

Pedersen, Esed rejiminin devrilmesinin üzerinden 3 aydan fazla süre geçtiğini ve Suriye'nin kritik bir süreçte olduğunu söyledi.

Suriye'deki geçici yönetimi hedef alan saldırıların ardından yeniden başlayan çatışmaların yanı sıra sivillere yönelik korkunç şiddetin, gelecekle ilgili ciddi endişelere yol açtığını belirten Pedersen, "Tüm şiddete acilen son verilmesi ve sivillerin uluslararası hukuka uygun şekilde korunması çağrısında bulunuyorum. Son ölümler ve şiddet konusunda güvenilir ve bağımsız bir soruşturma yapılmasını, geçici hükümet yetkililerinin bu konuda BM ile tam işbirliği yapmasını talep ediyorum. Güvensizlik ve korku iklimi tüm geçiş sürecini tehlikeye atabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Pedersen, Suriye yönetiminin ülkenin kuzeydoğusunu entegre etmesini öngören anlaşmanın önemine de işaret etti.

Geçici hükümet yetkililerinin bir geçici anayasa bildirgesi imzaladığını kaydeden Pedersen, bunun, Suriye'yi hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmeye, düzenli ve kapsayıcı bir geçiş sürecine doğru götürmesini umduğunu bildirdi.

- "Müreffeh bir Suriye oluşturmamız gerekiyor"

Pedersen, "Şimdi, gerçekten güvenilir ve kapsayıcı bir geçiş hükümeti ile yasama organı oluşturmak için cesur adımlar atmanın zamanı. BM, geçici hükümet yetkilileri ve tüm Suriyelilerle işbirliği içinde ve Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının temel ilkeleri doğrultusunda, bu ve siyasi geçişin diğer tüm yönleri üzerinde çalışmaya hazır. Suriyeli kadınların geçiş kurumlarına tam siyasi katılımının önemini vurgulamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

BM'nin, uluslararası toplumdan Suriye'yi de desteklemesini talep etmeye devam edeceğinin de altını çizen Pedersen, tüm ülkelerin Suriye'nin egemenliğine, birliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Geçiş sürecine müdahale edecek veya bunu daha zor hale getirecek adımlar atılmaması gerektiğini aktaran Pedersen, "Suriye'ye yaptırım uygulayan ve bağışçı devletler, geçiş sürecinin başarılı olabileceği bir ortamı sağlamak için gerekli adımları atmalı. 50 yıllık tek adam rejimi ve 14 yıllık çatışmanın ardından, Suriyelilerin meşru isteklerini gerçekleştirebilecekleri istikrarlı ve müreffeh bir Suriye oluşturmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.