Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'nın kuzeydoğusunda gıda güvensizliği ve akut yetersiz beslenmeyle mücadeleyi desteklemek için 11 milyon dolar tahsis ettiğini bildirdi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, Nijerya'nın kuzeydoğusunda akut yetersiz beslenmenin hızla artığını ve gıda güvensizliğinin son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

Griffiths, bölgede bu hassas durumdaki kişilere acil destek sağlamak için BM'nin 11 milyon dolar tahsis ettiğini açıkladı.

BM İnsani Yardım Koordinatörlüğü Nijerya Ofisinden 14 Mayıs'ta yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki terör saldırıları nedeniyle 4,8 milyon kişinin ciddi açlık riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirmişti.

Açıklamada, bölgedeki gıda güvencesizliğiyle mücadele kapsamında, gelecek 6 ay için 306,4 milyon dolar yardıma ihtiyaç duyulduğu kaydedilmişti.