Birleşmiş Milletler (BM), Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) 9 yıllığına görev yapacak 5 yeni üyeyi belirledi.

Üyeler, BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu'nda düzenlenen oylamalarla seçildi.

BM Güvenlik Konseyi'nde mutlak çoğunluk 5 farklı oylamanın ardından sağlandı.

BM Genel Kurulu'nda yapılan ilk oylamanın ardından Romanya'dan Bogdan-Lucian Aurescu, Avustralya'dan Hilary Charlesworth, ABD'den Sarah Hull Cleveland, Meksika'dan Juan Manuel Gomez Robledo Verduzco ve Güney Afrika'dan Dire Tladi UCM'nin 9 yıllığına görev alacak yeni hakimleri olarak belirlendi.

Hakimler, 6 Şubat 2024'te göreve başlayacak.

Yeni üyelerin UCM'ye seçilmeleri için hem BM Güvenlik Konseyi hem de BM Genel Kurulu'nda mutlak çoğunluğun oyunu alabilmeleri gerekiyor.

15 hakimden oluşan UCM'nin her üç yılda bir 5 adayı yeniden belirleniyor.

1945 yılında kurulan ve "BM mahkemesi" olarak da bilinen UCM, üye ülkeler arasındaki yasal sorunları ele alıyor ve BM'nin organları tarafından yönlendirilen davalar hakkında tavsiye görüş veriyor.