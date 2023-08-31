Birleşmiş Milletler (BM), devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'da 9 bin 500 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

BM Cenevre Ofisi'nin X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, 24 Şubat 2022'den bu yana süren Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin ölüm, yaralanma ve yerinden edilmelere ilişkin rakamlar açıklandı.

Savaşın bedelinin ağır olduğu vurgulanan paylaşımda, Ukrayna'da savaş nedeniyle 9 bin 500 sivilin öldüğü, 17 binden fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

AB, Ukrayna Tahılının İhracatını Mali Destekle Kolaylaştırmak İstiyor AB, Ukrayna Tahılının İhracatını Mali Destekle Kolaylaştırmak İstiyor

Paylaşımda, "Gerçek rakamlar kesinlikle daha fazla. 6 milyondan fazla Ukraynalı, komşu ülkelere kaçtı. Ülke içinde 5 milyondan fazla kişi yerinden edildi." ifadeleri yer aldı.