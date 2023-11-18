Birleşmiş Milletler (BM), Sudan hükümetinin mektup göndererek, BM Sudan'daki Entegre Geçiş Yardım Misyonu'nu (UNITAMS) sonlandırdığını duyurduğunu bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Sudan hükümetinin BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) gönderdiği mektupta "misyonun hemen sonlandırılmasının" talep edildiğini kaydeden Dujarric, hükümetin aynı zamanda bu süreci BM ile iş birliği içinde yürütmek istediğini aktardığını söyledi.

Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in talimatıyla UNITAMS hakkında halihazırda stratejik değerlendirme süreci yürütüldüğünü kaydetti.

BM'nin misyonlarıyla ilgili yetkiyi BMGK'nin verdiğini anımsatan Dujarric, "Sonlandırma kararının da BMGK'den çıkması lazım." bilgisini paylaştı.

UNITAMS, BMGK'nin 2524 sayılı kararıyla 2020'de kurulmuştu.

Siyasi bir misyon olarak kurulan UNITAMS, Sudan'a siyasi geçiş sürecinde destek olmak için yetkilendirilmişti.

- Sudan iç savaşı

Sudan'da 7. ayını geride bırakan iç savaşta taraflar, başkent Hartum'un yanı sıra ülkenin batı ve güneybatısındaki 9 eyalette ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

Sudan hükümetinin uluslararası topluma "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunduğu Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), 15 Nisan'da patlak veren iç savaş öncesinde sisteme entegrasyonu henüz tamamlanmamış askeri bir güçtü.

Çatışmalarda, 10 bini aşkın sivil hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı.

Uluslararası ateşkes ve müzakere girişimleri, tarafların karşılıklı ihlal suçlamaları ve öne sürülen şartlarda anlaşamamaları nedeniyle şu ana kadar başarısız oldu.

Taraflar 7 Kasım'da Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya gelmişti.

Suudi Arabistan, ABD ve Doğu Afrika'daki Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi'nin öncülüğünde gerçekleşen görüşmelerde taraflar, insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak ve güven artırıcı tedbirleri uygulamak için adım atma konusunda taahhütte bulunmuştu.