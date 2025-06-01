Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, İsrail'in saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'nin "dünyada açlığın en fazla yaşandığı yer" olduğunu bildirdi.

Laerke, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası çabaların, İsrail yetkilileri tarafından ciddi şekilde kısıtlanması nedeniyle Gazze halkının yardımlardan mahrum kalmaya devam ettiğini söyleyen Laerke "Gazze, dünyada açlığın en fazla yaşandığı yer. Nüfusun tamamının kıtlık riski altında olduğu tanımlanan tek bölge." dedi.

Laerke, İsrailli yetkililerin 11 haftayı aşkın sürenin ardından yaklaşık 10 gün önce Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı'nı "sınırlı sayıda" yardım tırı için tekrardan açtığını hatırlattı.

O tarihten bu yana yaklaşık 900 yardım tırının girişine izin verildiğini söyleyen Laerke, "Bunlardan 600'den daha azı Gazze'ye ulaştırıldı." diye konuştu.

Laerke, bu 600 tırın ancak bir kısmının dağıtım için teslim alındığını fakat bunların dağıtımında da İsrailli yetkililerin, insani yardım görevlilerini kısıtlamaları nedeniyle geciktiğini belirtti.

"Felaket boyutunda bir açlığın eşiğindeki bir bölgeye damla damla yiyecek veriliyor." diyen Laerke, yardımların insanların bulundukları bölgelere ulaştırmaları gerektiğinin altını çizdi.