Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de evler, hastaneler ve okullar dahil sivil altyapının yüzde 70'inden fazlasının yıkıma uğradığına dikkati çekerek "Hiçbir yer güvenli değil." mesajını paylaştı.

UNRWA, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, İsrail'in saldırıları ve işgali altındaki Gazze'deki yıkımı gösteren görüntülere yer verdi.

Görüntülerde, Gazze Şeridi'nde sivil yerleşim yerlerindeki devasa yıkımın boyutu gözler önüne serilirken, mesajda, "Şok edici görüntüler, sağlık merkezimiz dahil olmak üzere Gazze kentinde hayal edilemeyecek bir yıkımı gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde evler, hastaneler ve okullar dahil sivil altyapının yüzde 70'inden fazlasının yıkıma uğradığına dikkati çekilen mesajda, sağlık tesislerinin de yüzde 84'ünün saldırılardan etkilendiği vurgulandı.

UNRWA'nın mesajında, "Hiçbir yer güvenli değil." ifadesine yer verildi.