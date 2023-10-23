Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail ordusuna danışmanlık yapan tüm avukatlara savaş suçu teşkil edebilecek eylemlere yasal izin vermemeleri ve bunu reddetmeleri çağrısında bulundu.

BM raportörleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü yoğun saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hamas ve Filistinli diğer silahlı grupların, İsrail'de sivillere yönelik saldırılarının ve rehin almalarının kınandığı açıklamada, sivillere yönelik bu eylemler "zulüm" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim'de başlayan çatışmaların ardından kara harekatına hazırlandığına dikkat çekilerek, "İsrail, Gazze Şeridi'ndeki yoğun nüfuslu sivil bölgelere ölümcül hava saldırıları düzenleyerek evleri, hastaneleri, pazarları ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) binalarını yok etti veya bunlara zarar verdi." ifadeleri yer aldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukayı artırdığı, gıda, su, elektrik ve yakıt tedarikini kestiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail, Hamas'a karşılık verirken ve Gazze'de operasyonlar yürütürken, orduya danışmanlık yapan tüm avukatların savaş suçu teşkil edebilecek eylemleri tespit etmesi ve engellemeye çalışması gerekiyor. Avukatların, suç teşkil eden fiiller için yasal izni reddetmek gibi mesleki bir görevleri var. Avukatlar uluslararası hukuku ihlal eden eylemlere yasal izin vermeyi reddetmeli."