BM Komiseri Lazzarini, İsrail'in faaliyetlerini yasaklama girişiminde bulunduğu UNRWA'nın Filistinliler için önemine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

UNRWA'nın Filistinli mültecilerin aile arşivlerini 75 yıldır özenle sakladığını belirten Lazzarini, "Bu arşiv dosyalarının saklanması, Filistinli Mültecilerin uluslararası hukuk kapsamındaki haklarının korunması açısından büyük önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

"UNRWA, Filistinli mültecilerin kimliğinin ve tarihinin koruyucusudur." diyen Lazzarini, UNRWA ekiplerinin İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinli mültecilerin ailelerine ait binlerce arşiv dosyasını dijital ortama aktardığını vurguladı.

Lazzarini, "İsrail-Filistin çatışmasını" sona erdirecek ve Filistinli mültecilerin durumunu tamamıyla çözecek barışçıl bir diplomatik çözümün zamanının geldiğini vurguladı.

- UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, 75 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyası başlatmış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla Ajansın kapatılması gerektiğini savunuyor.

UNRWA'nın yasaklanmasını hedefleyen iki yasa tasarısı 28 Ekim’de İsrail Meclisi'nden (Knesset) geçirilmişti.​​​​​​​