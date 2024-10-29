UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Knesset'te, UNRWA'nın faaliyetlerinin İsrail'de yasaklanmasını öngören yasa tasarısının oylanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lazzarini, "İsrail Meclisi'nin bu akşam UNRWA aleyhine yaptığı oylama benzeri görülmemiş bir durum ve tehlikeli bir emsal teşkil ediyor. BM Sözleşmesi'ne aykırı ve İsrail Devleti'nin uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ediyor." ifadesini kullandı.

Ayrıca Lazzarini, "Kabul edilen yasa tasarısı, UNRWA'yı itibarsızlaştırmak ve Filistinli mültecilere insani yardım ve hizmet sağlama yönündeki rolünü gayrimeşru kılmak için devam edegelen kampanyanın sonuncusudur." açıklamasında bulundu.

"Bu yasa tasarısı, Filistinlilerin özellikle de insanların bir yılı aşkın süredir tam bir cehennem yaşadığı Gazze'deki acılarını daha da derinleştirecektir" ifadesini kullanan Lazzarini, ⁠söz konusu yasaklamayla 650 binden fazla kız ve erkek çocuğunun eğitimden mahrum bırakılacağını ve tüm bir neslin riske atılacağını vurguladı.

Philippe Lazzarini, Knesset'te kabul edilen yasa tasarısının "Filistinlilerin acılarını arttıracağını" ve bunun "toplu cezalandırmadan" başka bir şey olmadığını belirtti.

UNRWA'yı ve yaptığı hizmetleri yasaklamanın, Filistinlilerin mülteci statülerini ortadan kaldırmayacağını vurgulayan Lazzarini, "Bu statü, Filistinlilerin içinde bulunduğu zor duruma adil ve kalıcı bir çözüm bulunana kadar başka bir BM Genel Kurulu kararıyla korunmaktadır." bilgisini paylaştı.

Lazzarini, yasa tasarısının, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan ortak çok taraflı mekanizmayı zayıflatacağını dile getirdi.

İsrail Meclisi (Knesset), Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını bu akşam kabul etmişti.