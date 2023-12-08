Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell, COP28 Zirvesi çerçevesinde iklim krizine çözüm bulmak üzere görüşmeler gerçekleştiren müzakerecilere politik taktiklerden ve saptırmalardan uzak durmaları çağrısı yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde devam eden BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Stiell, küresel ısınmanın ulaştığı boyuta karşı COP28’e katılan tüm ülkelerin, dünyayı bu krizden kurtaracak çözümlere odaklanması gerektiğini söyledi.

COP28’de kendisinin odaklandığı noktaların çözüm bulmak ve küresel ısınmayla mücadelede hız kazanmak olduğunu belirten Stiell, "COP28, hükümetlerin sadece ne yapması gerektiğine değil bu işi nasıl yapacaklarına da odaklanarak büyük bir değişimi yerine getirmeli." ifadesini kullandı.

İklim kriziyle mücadelede mevcut teknolojilerin ve araçların işleme sokulması noktasında müzakereciler tarafından anlaşmaya varılması gerektiğini dile getiren Stiell, "Kısacası, bu hafta hükümetlerin COP28'de harekete geçme zamanı geldi." dedi.

- "Tüm bakanları ve müzakerecileri kalıpların dışında düşünmeye çağırıyorum"

Stiell, küresel ısınmanın 1,5 dereceyle sınırlandırılması hedefinin gerçekleştirilebilmesi için müzakerecilerin, zirveden en üst seviyede verim alınması noktasında istekli olmaları gerektiğine işaret etti.

UNFCCC'nin bu süreçte dürüst bir arabulucu ve ev sahibi olacağını vurgulayan Stiell, şöyle devam etti:

"Tüm ülkelerin masada bir yerinin olduğuna ve seslerini tamamen duyurabildiklerine emin olacağız. Bu hafta bu iklim isteğini rehin edecek herhangi bir saptırma ya da politik taktik görmek istemiyoruz. Tüm bakanları ve müzakerecileri kalıpların dışında düşünmeye çağırıyorum çünkü iklim eyleminin bu yaklaşım değişimine ihtiyacı var."

Dünyadaki 8 milyar insanın iklim krizi tehdidiyle karşı karşıya olduğu, bu durumun aşılmasının daha fazla iş, daha sağlıklı ekonomik büyüme, daha az kirlilik ve daha iyi insan sağlığı için fırsat olabileceği değerlendirmesinde bulunan Stiell, COP28’de atılacak adımlarla bunların başarılabileceğini sözlerine ekledi.