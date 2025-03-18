Birleşmiş Milletler (BM) Güney Sudan'daki İnsani Yardım Koordinatörü Anita Kiki Gbeho, ülkenin kuzeydoğusundaki Yukarı Nil eyaletinin Nasir şehrinde yaşanan şiddet olayları nedeniyle 50 bin kişinin yerinden edildiğini kaydetti.

Gbeho, yaptığı yazılı açıklamada, Güney Sudan'ın Yukarı Nil eyaletinin Nasir şehrinde artan şiddetin halkı etkilemesi ve insani yardım operasyonlarını aksatması konusunda derin endişelerini belirtti.

Tarafları sivillere, insani yardım çalışanlarına ve kritik altyapıya saygı göstermeye ve onları korumaya çağıran Gbeho, şubat ayının sonundan bu yana şiddetin 50 bin kişinin yerinden edilmesine ve bunların 10 bininin Etiyopya'ya geçmesine neden olduğunu anlattı.

Gbeho, güvensizliğin, 23 insani yardım çalışanının yer değiştirmesine ve Nasir'deki kolera tedavi ünitesinin kapatılmasına yol açtığını ifade etti.

Son olarak Gbeho, BM'nin Güney Sudan hükümeti ve ortaklarıyla birlikte çalışarak etkilenen toplulukları destekleme, şiddetin ve istikrarsızlığın temel nedenlerini ele alma taahhüdünü yineledi.

- Güney Sudan'da gerginlik

Dünyanın en genç ülkesi Güney Sudan, 2011 yılında yapılan referandumla Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını kazandı.

Ülke, Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in, 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Yıllarca süren savaşın ardından 2018 ve 2022'de taraflar barış anlaşmasına imza atsa da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanamadığı ülkede, farklı kabileler ve gruplar arasında şiddet olayları ara sıra yaşanıyor.

Son günlerde, çoğunluğu Machar'ın da mensubu olduğu Nuer kabilesinden oluşan "Beyaz Ordu" adlı milis güç, ülkenin kuzeyindeki Yukarı Nil eyaletinin Nasir şehrini ele geçirmişti.

Bunun üzerine Machar'ın liderliğindeki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Muhalefetten (SPLM-IO) birkaç general ve bakan gözaltına alınmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güney Sudan Misyonu (UNMISS), 7 Mart'ta, Güney Sudan'ın kuzeyindeki Yukarı Nil eyaletindeki Nasir şehrinde tahliye işlemi yürüten bir BM helikopterinin açılan ateş sonucu düştüğünü, 1 BM personelinin öldüğünü, 2 personelin yaralandığını ve bazı Güney Sudanlı askerlerin de öldüğünü bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Mayardit ise halkı sükunete davet ederek, "Ülkemizin tekrar savaşa dönmesine izin vermeyeceğiz. Bu krizi hükümet olarak ele alacağız." demişti.