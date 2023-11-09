Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de somut adım atma zamanı olduğunu belirterek, uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu.

Guterres, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebiyle Paris'te düzenlenen "Gazze'deki Siviller için Uluslararası İnsani Konferans"a bir video mesaj gönderdi.

Aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu Gazze'deki sivillerin "hiç bitmeyen kabusla" karşı karşıya kaldığını ifade eden Guterres, "Mahalleleri yıkıldı, sevdikleri öldürüldü. Tepelerine bombalar yağarken en temel ihtiyaçları olan su, gıda, elektrik ve ilaçtan mahrum bırakılıyorlar." diye konuştu.

Gazze'ye hayat kurtarıcı yardımın girmeye başladığını dile getiren Guterres, ancak bunu "okyanusta küçük bir damlacık" şeklinde niteleyerek, ihtiyaçların çok büyük olduğuna işaret etti.

Gazze'deki sivillerin korunması ve onlara yardım sağlanması için acilen insani ateşkes sağlanması çağrısını yineleyen Guterres, uluslararası insancıl hukuka saygı duyulması gerektiğinin altını çizdi.

- "Desteğinizi talep ediyorum"

Guterres, hastaneler, BM tesisleri, sığınaklar ve okulların korunması, yakıt dahil temel ihtiyaçların güvenli erişiminin sağlanması ve BM'nin Gazze halkı için 1,2 milyar dolarlık insani yardım çağrısının desteklenmesi gerektiğine dikkati çekti.

"Desteğinizi talep ediyorum. Şimdi somut adım atma zamanı. Birlikte bu korkunç acıyı dindirmeye yardımcı olabiliriz." diyen Guterres, Gazze halkına "bir umut ışığı, dayanışma mesajı" vererek dünyanın onları umursadığını göstermesi gerektiğinin altını çizdi.