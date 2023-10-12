Birleşmiş Milletler (BM), 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini duyurdu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Anladığım kadarıyla UNRWA çalışanları Filistinli komşularıyla aynı koşullarda, yani hava saldırıları nedeniyle hayatlarını kaybetti." diyen Dujarric, tam koşullar hakkında ilave bilgisi olmadığını bildirdi.

Dujarric, "Cumartesi gününden bu yana Gazze'de 11 UNRWA çalışanı ve 3 öğretmen hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı. Aynı zamanda 30 UNRWA öğrencisi de hayatını kaybederken, 8'i yaralandı." bilgisini paylaştı.

UNRWA sığınaklarının aşırı dolmaya başladığına dikkati çeken Dujarric, BM personelinin yerinden edilen kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz çalıştığını ifade etti.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1055 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 28 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 150 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. Ayrıca İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde çıkan olaylarda 2 Filistinliyi öldürmüş.