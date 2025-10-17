Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Cenevre Ofisi Direktörü Sofia Calltorp, Gazze'de 1 milyondan fazla kadın ve kız çocuğunun gıda yardımına, yaklaşık 250 bininin ise acil beslenme desteğine ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Cenevre Ofisi Direktörü Sofia Calltorp, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de son 2 yılda saatte yaklaşık iki kadın ve kız çocuğunun öldürüldüğünü hatırlatan Calltorp, bu sayının, saldırıların boyutunu açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Calltorp, "Gazze'deki kadınlar ve kız çocuklarının ihtiyaçları her zamankinden daha yüksek. 1 milyondan fazla kadın ve kız çocuğunun gıda yardımına, yaklaşık 250 bininin de acil beslenme desteğine ihtiyacı var." dedi.

Gazze'de başlayan ateşkes sürecinin hızlı teslimat yapmak ve kıtlığı durdurmak için bir fırsat olduğunu vurgulayan Calltorp, Gazze'deki kadınların çoğunun, İsrail saldırıları sırasında en az 4 kez yer değiştirdiklerini anımsattı.

Calltorp, "Bu ateşkes, güvenli bir yer bulmak ve yeniden inşa etmek için kaçmayı bırakmaları için ilk fırsat. Bildiğimiz gibi kış geliyor ve bugün Gazze'de hala çok sayıda kadının barınağı yok. Her 7 aileden 1'i artık bir kadın tarafından yönetiliyor. Bu kadınların, çocuklarını besleyebilmek, sağlık hizmetlerine erişebilmek, geçim kaynaklarını yeniden inşa edebilmek ve her şeylerini kaybettikten sonra biraz istikrar sağlayabilmek için kendilerine doğrudan ulaşan yardıma ihtiyaçları var." ifadelerini kullandı.

-Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 2 yıl süren saldırılarında 67 bin 967 Filistinli yaşamını yitirdi, 170 bin 179 kişi yaralandı.