BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, trafik kazalarının kaza olmaktan çıkıp cinayete dönüştüğünü söyledi.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan yaptığı yazılı açıklamada, acil ve etkili önlem alınması çağrısında bulundu.

“Ülkemize öğrenim görmek için gelen genç insanların, tabutlar içerisinde ailelerine gönderilmesi kabul edilemez.” diyen İzcan “ Hiç kimse güvende değil” dedi.

-“Toplumsal seferberlik başlatılmalıdır”

Trafik eğitimi için seferberlik çağrısında bulunan İzcan, polisin kimsenin gözünün yaşına bakmadan, etkili denetim yapmasını istedi.

Kıbrıs Türk toplumunun hırsızlık, yolsuzluk ve ekonomik bunalım altında ezildiğini dile getiren İzcan, “Ülkeyi yönettiğini söyleyenler, aciz ve çaresiz bir şekilde yaşananları seyrediyorlar.” dedi.