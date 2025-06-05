Biyologlar Derneği, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs’taki su krizine dikkat çekerek, yetkililerin bu konudaki "ilgisizliğini" eleştirdi. Dernek, iklim değişikliği, azalan yağışlar ve aşırı kullanım nedeniyle su kaynaklarının giderek azaldığını vurguladı.

Açıklamada, Akdeniz iklim kuşağında yer alan Kıbrıs’ın sınırlı su kaynaklarına sahip olduğu, ancak özellikle yeraltı su rezervlerinin aşırı tüketim nedeniyle ciddi oranda tükendiği belirtildi. Güzelyurt Akiferi’nde 1989 yılında 28 milyon metreküplük açık verildiği ve su seviyesinin deniz seviyesinin 50 metre altına düştüğü, bunun da tuzlanmaya yol açtığı hatırlatıldı. Dernek, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi olmadan sorunun çözülemeyeceğini kaydetti.

Biyologlar Derneği, bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Cumhuriyet Meclisi, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı ile Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bilgi edinme yasası kapsamında su ve çevreyle ilgili sorular yönelttiğini, ancak büyük bir kısmından yanıt alamadığını bildirdi. Başbakanlıktan gelen tek yanıtın ise, su sorununun "Meteoroloji Dairesi’ndeki araç ve personel eksikliğine bağlandığı, bunun ise trajikomik bir yaklaşım olduğu" ifade edildi.

Dernek, hükümetin ne bugün ne de gelecekte su krizine yönelik somut bir çözüm üretmediğini savunarak, "bu ilgisizliğin tüm Kıbrıs halkı için ciddi bir tehdit oluşturduğunu" belirtti. Açıklamada, “Eğer bugün susarsak, yarın hep birlikte susuz kalacağız” denilerek, kamuoyuna çağrıda bulunuldu.

Biyologlar Derneği ayrıca yetkililere yönelttiği soruları kamuoyuyla da paylaştı. Sorular arasında; KKTC’nin güncel nüfus verileri, iklim değişikliğine karşı bakanlık kurulup kurulmayacağı, meteoroloji, jeoloji ve su işleri dairelerinin araç, ekipman ve uzman personel ihtiyacının ne zaman giderileceği, hızlı kentleşme ve turizm baskısının nasıl azaltılacağı gibi konular yer aldı. Dernek ayrıca, suyun stratejik kullanımıyla ilgili projelerin olup olmadığı, varsa bu planların nüfus artışıyla uyumlu şekilde hazırlanıp hazırlanmadığını da sordu.

Açıklamada, suyun yalnızca bugünün değil geleceğin de en kritik sorunu olduğuna dikkat çekilerek, bu konuda şeffaflık, bilgiye erişim ve planlı yönetim talep edildi.